Defne Samyeli’den kızları Deren ve Derin’e kalpli mesaj

Şimdilerde kariyerini müzik üzerine devam ettiren Defne Samyeli, uzatmalı sevgilisi Cem Yılmaz’dan ayrıldığı yönünde haberlerle gündeme gelmeye devam ederken, kızları Deren ve Derin’in paylaşımlarını da yorumsuz bırakmadı. Birbirlerinin fotoğlarını çekerek instagram hesaplarından paylaşan kızkardeşlerin sayfalarına bolca kalp emojisi bırakarak sevgisini gösteren Defne Samyeli böylelikle kafasını meşgul eden sorunlardan da bir anlığına uzaklaşmış oldu. Her iki kızkardeş de yaptıkları bu paylaşım üzerinden ayrı ayrı 20 bine yakın beğeni aldı.

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Magazin dünyasının son dönemde en gözde çiftlerinden olan, her yere el ele giden ve aşklarıyla imrendiren Defne-Cem aşkının bittiği haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Tarafların hala sessizliğini koruduğu ayrılıkla ilgili ise bir takım iddialar ortaya atıldı. Konuşulanlara göre, yakın çevreleri Defne Samyeli ve Cem Yılmaz’ın aşkını bitiren sebebin kıskançlık olduğunu söyledi. Bu sürpriz kararın ardından Samyeli’nin ilk işi, ünlü komedyenle birlikte kaldığı Levent’teki villadan ayrılmak olmuş. Hayli üzgün olan çift, bir süredir konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih ediyormuş.