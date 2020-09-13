Defne Samyeli’nden derin göğüs dekolte

Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli önceki gün arkadaş grubuyla Bebek'teydi. Samyeli tercih ettiği dekolteli büstiyeriyle dikkat çekerken Mustafa Sandal ile ilgili sorulan sorulara da yanıt verdi.

Sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli önceki gün arkadaş grubuyla Bebek’teydi. Bir mekanda Boğaz keyfi yapan Samyeli, yaklaşık beş saat kaldığı mekandan gece yarısı ayrıldı.

Kadın arkadaşının mekana sıfır şekilde yanaştırdı otomobile koşar adım binerek gazetecilerden kaçmak için çaba harcayan Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli kıyafet tercihi ile dikkat çekti.

Mustafa Sandal’ın kaleme aldığı Beni Ağlatma adlı kitapta kendisine izinsiz şekilde izin verdiği için dava açan Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde Sandal’ın “Biz aramızda anlaşırız. Onu kırdığım için özür dilerim” açıklamasını okumadığını ve dinlemediğini söyledi.



