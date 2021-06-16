Defne Samyeli’nin tatil pozlarına beğeni yağdı

Defne Samyeli tatil sezonunu Antalya’da açtı. Kızlarıyla denize girip güneşlenen ünlü isim Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla yine çok konuşuldu.

Samyeli önce pembe mayosuyla kızına poz verdi. Sonra siyah bikini giyip karın kaslarını sergiledi.

15 gün sonra 49. yaşına basacak olan Samyeli formda fiziği ve güzelliğiyle dikkat çekti. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflara “Muhteşem”, “Hep güzel, hep doğal”, “Bunu nasıl başarıyorsunuz” şeklinde yorumlar yapıldı.

“ANNE OLMAK BENİM TERCİHİM DEĞİLDİ”

Defne Samyeli geçen aylarda Cem Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren ve Derin ile ilgili şunları söylemişti:

* İyi ki genç anne olmuşum. Anne olmak benim tercihim değildi ama beni o kadar değiştirdi ki, bir tarafım 4-5 çocuk daha yapardı. Bizim yaşlarımızda kız arkadaştan alabileceğin her şeyi onlardan alıyorsun. Sırtımı yaslayabileceğim bir destek olarak, en yakın dostundan alabileceğini onlardan alıyorsun, yeri geldiğinde annelik de yapıyorlar sana aslında.

* 1991 Türkiye 3. Güzeli, oyuncu Defne Samyeli’nin kızları Deren 24, Derin ise 17 yaşında.