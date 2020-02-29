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Defne Samyeli’nin yeni komedyeni!
Defne Samyeli’nin yeni komedyeni!
Defne Samyeli, Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşadığını öğrenince 'Konduramadım' açıklamasını yapmıştı. Ünlü komedyenden ayrıldıktan sonra aşk hayatında sessizliğe bürünen Defne Samyeli geçtiğimiz gün kafaları karıştırdı.
Emre ÇEVİK
Magazin 29 Şubat 2020 - 09:10

Samyeli, bankacılığı bırakıp komedyenliğe geçiş yapan Kaan Sekban ve bir bayan arkadaşıyla sohbet ederken görüntülendi. Emirgan’da bir mekanda objektiflerimize takılan Defne Samyeli bir süre sonra Kaan Sekban’la baş başa kaldı.

Saatlerce Sekban’la oturan Samyeli mekan çıkışında ayrı ayrı araçlarla görüntü vermekten kaçmaya çalıştı.

Trafikte kalan Samyeli habercilerin ‘Beyefendi kimdi? Neden panik yaptınız?’ sorularına, “Aaa tanımıyor musunuz? Beyefendi çok ünlü bir bankacı” diyerek cevap verdi. Bir hayli panik olan Samyeli gaza basarak gözlerden uzaklaştı.

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Son güncelleme: 09:12 - 29.02.2020
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