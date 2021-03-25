Mustafa Sandal, Defne Samyeli’ne hakaretten beraat etti

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'de bugün görülen duruşmaya Mustafa Sandal’ı avukatı Aydın Kurban ve Elif Özpağda, Defne Samyeli'ni de avukatı Ömer Eldem temsil etti.

Samyeli’nin avukatı Mustafa sandal’ın kitabında Defne Samyeli ile ilişki yaşadığını yazdığını belirterek, “Samyeli’nin özel hayatına yapılan bu yakıştırma şeref ve saygınlığına zarar vermiş, bu da hakaret suçunu oluşturmuştur. Cezalandırılsın” dedi.

90’LARIN FOTOĞRAFI DELİL OLDU

Sandal’ın avukatı Aydın Kurban ise mahkemeye, kitapta geçen 90’lı yıllarda Mustafa Sandal, Defne Samyeli, Ferda Anıl Yarkın, Kenan Doğulu ve Ufuk Yıldırım’ın yer aldığı fotoğrafı delil olarak sundu. Avukat Aydın Kurban, “Ortaya hayal ürünü bir arkadaşlık atılmış gibi gösterilmektedir. Sanki hiç tanışmamışlar, görüşmemişler algısı ile zorlma bir suç uydurulmaya çalışılmaktadır. Yazıda suç oluşturacak bir durum yoktur” dedi.

“DEFNE BENİ TERK ETTİ”

Mahkeme kararını açıklayarak Mustafa sandal’a yüklenen fiilin kanunda suç olmadığını belireterek beraatine karar verdi. Mustafa Sandal anılarını anlattığı kitabında ‘Onu kız arkadaşım olarak lanse edemeyeceğimi, ilişkimizi gizli ilerletebileceğimizi söyleyince, Defne bana hak vererek beni terk etti' yazmıştı. Mustafa Sandal geçtiğimiz celse mahkemede verdiği ifadesinde “O dönem pop camiasında beyinlerin yıkandığı bir dönem yaşanıyordu. Popçuların sevgilileri olmazdı, kadın hayranlarını kaybederler diye. Böyle bir ilizyona itilmiştik. Kendisiyle tanışıklığımız arkadaşlığımız vardı ancak herhangi bir ilişki yaşanmadı. O günkü düşünce yapım gereği görüşemeyeceğimizi belirttim” demişti.