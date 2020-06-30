Dehşetin Dişleri filmi kaç yılında çekilmiştir? Dehşetin Dişleri konusu ne, oyuncuları kim?

Açık denizde mahsur kalan ve köpekbalığı tehlikesi ile boğuşan bir arkadaş grubunun başından geçenleri anlatan Dehşetin Dişleri filmi bu akşam ekranlarda olacak. Televizyon izleyicileri, Dehşetin Dişleri filmi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dehşetin Dişleri filmi ile ilgili tüm bilgiler haberimizde…

Andrew Traucki'nin yönetmenliğini yaptığı ve 2010 yılında vizyona giren Dehşetin Dişleri filmi, açık denizde yaşanan bir dehşeti sinema ekranına yansıtıyor. Peki, Dehşetin Dişleri konusu ne? İşte ayrıntılar…

DEHŞETİN DİŞLERİ KONUSU

Avustralya’nın büyüleyici ama bir o kadar da tehlikeli olan açık sularında, deniz sevkiyatında çalışan Luke, kendisini ziyarete gelen eski sevgilisi Kate, kardeşi Matt ve Suzie’yi bir tekne turuna davet eder. Endonezya kıyısına doğru seyahat etmeyi planlayan grubu, Avustralya sularındaki Büyük mercan kayalıkları bölgesinde hiç de hoş olmayan sürprizler beklemektedir. Kayaklıklarda parçalanan tekne alabora olarak batar, yolcularının ise sadece 2 seçeneği vardır: ya enkaz üzerine bir umut kurtarılmayı bekleyecekler ya da köpek balıklarının cirit attığı bu sularda en yakındaki adaya, 20 mil kadar yüzeceklerdir. Fazla yol almaya fırsat kalmaz ve peşlerine takılan büyük beyaz köpek balığı suları kana boyar.

DEHŞETİN DİŞLERİ OYUNCULARI

Kieran Darcy-Smith

Zoe Naylor

Adrienne Pickering

Gyton Grantley

Damian Walshe-Howling