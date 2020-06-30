Dehşetin Dişleri filmi kaç yılında çekilmiştir? Dehşetin Dişleri konusu ne, oyuncuları kim?

Andrew Traucki'nin yönetmenliğini yaptığı ve 2010 yılında vizyona giren Dehşetin Dişleri filmi, açık denizde yaşanan bir dehşeti sinema ekranına yansıtıyor. Peki, Dehşetin Dişleri konusu ne? İşte ayrıntılar…
DEHŞETİN DİŞLERİ KONUSU
Avustralya’nın büyüleyici ama bir o kadar da tehlikeli olan açık sularında, deniz sevkiyatında çalışan Luke, kendisini ziyarete gelen eski sevgilisi Kate, kardeşi Matt ve Suzie’yi bir tekne turuna davet eder. Endonezya kıyısına doğru seyahat etmeyi planlayan grubu, Avustralya sularındaki Büyük mercan kayalıkları bölgesinde hiç de hoş olmayan sürprizler beklemektedir. Kayaklıklarda parçalanan tekne alabora olarak batar, yolcularının ise sadece 2 seçeneği vardır: ya enkaz üzerine bir umut kurtarılmayı bekleyecekler ya da köpek balıklarının cirit attığı bu sularda en yakındaki adaya, 20 mil kadar yüzeceklerdir. Fazla yol almaya fırsat kalmaz ve peşlerine takılan büyük beyaz köpek balığı suları kana boyar.
DEHŞETİN DİŞLERİ OYUNCULARI
Kieran Darcy-Smith
Zoe Naylor
Adrienne Pickering
Gyton Grantley
Damian Walshe-Howling