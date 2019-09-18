Dekoratör nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre dekoratör mü, dekaratör mü?

Dekoratör nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre dekoratör mü, dekaratör mü?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'dekoratör'dür. Dekoratör mü, dekaratör mü? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. Özellikle iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşturulan yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasındadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘dekoratör’dür.

DEKORATÖR NE DEMEK:

1- Tiyatro, opera vb. dekorlarını tasarlayan sanatçı.

2- Bir alanı kullanım ve estetik bakımından ele alıp insanın fiziksel ve ruhsal özelliklerine uygun olarak tasarlayan kimse.

3- İç mimar.

DEKORATÖR NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin dekoratör mü, dekaratör mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı dekoratör şeklinde olmalıdır.

dekaratör (Yanlış kullanım)

dekoratör (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Yeni aldığı evinin tasarımı için ünlü bir dekoratörle anlaştı.”