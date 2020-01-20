Deli Aşk filminin oyuncu kadrosu: Deli Aşk konusu nedir?
Deli Aşk filminin başrollerinde Emrah Kaman ve Pelin Akil yer alıyor. Filmin senaryosunu Murat Kaman ve Emrah Kaman yazmıştır. Filmin bir kısmı Adana’da çekilmiştir. Filmin yapımcılığını ise Cem Yılmaz üstlenmiştir.
DELİ AŞK FİLMİNİN KONUSU
Deli Aşk filminin konusu; film maraş dondurmacısı Ekrem'in (Emrah Kaman) sevdiği kız olan Neşe'nin (Pelin Akil) kalbini kazanmaya çalışırken başına gelen olayları konu alıyor.
DELİ AŞK FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
Emrah Kaman – Ekrem
Pelin Akil – Neşe
Şafak Pekdemir – Zeynep
Toygan Avanoğlu – Fuat
Nilperi Şahinkaya – Melodi
Burak Çetin – Jeremy
Zafer Algöz – Carol
Cem Yılmaz – Şefik Ercan
Hakan Altun – Hakan Altun