Deli Deli Küpeli ne zaman çekildi? Deli Deli Küpeli konusu ve oyuncuları…

Kartal Tibet'in yönettiği 1986 yapımı komedi ve dram filmi olan Deli Deli Küpeli, Cevat Fehmi Başkut'un Buzlar Çözülmeden adlı tiyatro oyununun sinema uyarlamasıdır. İşte konusu ve oyuncu kadrosu...

Komedi ustamız Kemal Sunal’ın başrolünde olduğu Deli Deli Küpeli filmi yıllardır izlenmeye devam ediyor. Deli Deli Küpeli filminin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte ayrıntılar…

DELİ DELİ KÜPELİ KONUSU VE OYUNCULARI

Karla kapanan yolları fırsat bilen kişiler karaborsacılık ve tefecilik yaparak halkı sömürmeye başlar. Karaborsacılık ve tefecilik kasabada halkı perişan eder. Buna itiraz edenleri ise eşkıya şiddetle bastırır. Bu sırada hastaneden kaçan iki delinin yolu kasabaya çıkar. Halkın kendilerini kaymakam ve hakim sanması üzerine onlar da bu rolleri benimser. Kısa süre sonra tefeci ve karaborsacılar ile deli kaymakam arasında amansız bir mücadele başlayacaktır.

Oyuncu kadrosu;

Kemal Sunal- Deli kaymakam Şaban

Melike Zobu- Casus Hatice

Yaman Okay- Eşkıya Yılanoğlu

Reha Yurdakul- Avukat Şeref Haktanır

Yavuzer Çetinkaya- Deli hakim

İhsan Yüce- Deli çavuş

Sırrı Elitaş- Tefeci Mahmut Ağa

Renan Fosforoğlu- Tahrirat Katibi Şükrü

Uluer Süer- Tüccar Hacı Karamuratoğlu

Fatoş Sezer- Çukurovalı Çengi Afet

Erol Özkök- Fırıncı

Hakkı Kıvanç- Komutan

Hakkı Üstün- Başhekim