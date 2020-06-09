Deli Deli Küpeli ne zaman çekildi? Deli Deli Küpeli konusu ve oyuncuları…

Komedi ustamız Kemal Sunal’ın başrolünde olduğu Deli Deli Küpeli filmi yıllardır izlenmeye devam ediyor. Deli Deli Küpeli filminin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte ayrıntılar…
DELİ DELİ KÜPELİ KONUSU VE OYUNCULARI
Karla kapanan yolları fırsat bilen kişiler karaborsacılık ve tefecilik yaparak halkı sömürmeye başlar. Karaborsacılık ve tefecilik kasabada halkı perişan eder. Buna itiraz edenleri ise eşkıya şiddetle bastırır. Bu sırada hastaneden kaçan iki delinin yolu kasabaya çıkar. Halkın kendilerini kaymakam ve hakim sanması üzerine onlar da bu rolleri benimser. Kısa süre sonra tefeci ve karaborsacılar ile deli kaymakam arasında amansız bir mücadele başlayacaktır.
Oyuncu kadrosu;
Kemal Sunal- Deli kaymakam Şaban
Melike Zobu- Casus Hatice
Yaman Okay- Eşkıya Yılanoğlu
Reha Yurdakul- Avukat Şeref Haktanır
Yavuzer Çetinkaya- Deli hakim
İhsan Yüce- Deli çavuş
Sırrı Elitaş- Tefeci Mahmut Ağa
Renan Fosforoğlu- Tahrirat Katibi Şükrü
Uluer Süer- Tüccar Hacı Karamuratoğlu
Fatoş Sezer- Çukurovalı Çengi Afet
Erol Özkök- Fırıncı
Hakkı Kıvanç- Komutan
Hakkı Üstün- Başhekim