Deliha 2 filmi nerede çekildi? Deliha 2 filminin konusu ve oyuncuları…

Deliha 2, Gupse Özay'ın hem başrolünde oynadığı hem senaristliğini yaptığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu bir film. Deliha 2 filminin nerede çekildiği internette araştırılmaya başlandı. Peki, Deliha 2 filmi nerede çekildi? Deliha 2 filminin konusu ne? İşte tüm bilgiler…

DELİHA 2 KONUSU NE?

Deliha 2, aşk hayatında umduğunu bulamayan, pusulayı bu sefer de kariyer hayatına çeviren Deliha’nın yaşadığı maceraları konu ediyor. Temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan ve sürekli başına dert açan Zeliha aşk hayatını bir kenara bırakıp artık kariyer yapmanın yolunu arar. Hayallerinde aşçı olmak vardır. Gittiği birçok iş görüşmesinden hayal kırıklığı ile dönen Zeliha için her şey kötüye gidiyormuş gibi görünmektedir. Ancak Zeliha’nın şansı bir gün sonunda döner ve çok şık bir restoranda işe kabul edilir. Artık Zeliha da iş dünyasına adımını atmıştır. Büyük umutlarla çalışmaya başlayan Zeliha, hayalini kurduğu şeylere ulaşabilecek midir?

DELİHA 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Deliha 2 filminin çekimleri, Yılmaz Erdoğan'ın iki yıl önce Köyceğiz'e bağlı Döğüşbelen köyünde satın aldığı çiftliğinde yapıldı.

DELİHA 2 OYUNCULARI

Filmin senaristliğini yapan ve başrolünü üstlenen Gupse Özay, Deliha 2 filmi ilk kez yönetmen koltuğunda oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Derya Alabora, Esin Eden, Hülya Duyar, Ali Çelik, Aksel Bonfil, Eda Ece, Mehmet Er, Özlem Akınözü ve Fatih Özkan gibi isimler bulunuyor. Jean-Paul Seresin’in görüntü yönetmenliğini üstlendiği filmin müzikleri ise ilk filmde olduğu gibi Cem Yıldız’a ait