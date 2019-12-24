Deliha 2 konusu ve oyuncu kadrosu: Deliha’da kimler oynuyor?

Deliha 2 filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Gupse Özay’ın senaryosunu yazıp, yönetmen koltuğuna oturduğu ve oynadığı Deliha 2’nin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Zeliha, ikinci filmde artık bir kariyer yapmanın yolunu arıyor. Peki Deliha 2 oyuncuları kimler?

Deliha 2 son dönemlerde beğenilen komedi filmleri arasında yer alıyor. Deliha 2 filmi özellikle televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Peki Deliha 2’de kimler oynuyor ve konusu ne? İşte detaylar…

DELİHA 2 OYUNCULARI KİMLER?

Gupse Özay'ın ilk yönetmenlik denemesini de gerçekleştireceği “Deliha 2″nin senaryosu, ilk filmde olduğu gibi yine Özay'a ait. Özay'ın bir kez daha Deliha olarak boy göstereceği devam halkasının kadrosunda Derya Alabora, Esin Eden, Hülya Duyar, Ali Çelik, Aksel Bonfil, Eda Ece, Mehmet Er, Özlem Akınözü ve Fatih Özkan gibi isimler yer alıyor.

DELİHA 2 KONUSU

Zeliha hala deli, ve çok samimi, ve başına sürekli yeni dertler açıyor. İlk filmde aşkın peşinde koşan Zeliha, ikinci filmde artık bir kariyer yapmanın yolunu arıyor. Aşçı olmanın hayalini kurarak bir şık restoranda çalışmaya başlıyor. Zeliha sonunda hayalini kurduğu şeylere ulaşabilecek midir, yoksa gerçek dünya hayallerini ve kalbini mi kıracaktır?

Deliha ve Görümce filmlerinin senaryosuna imza atan ve başrolünü üstlenen Gupse Özay’ın sıcak karakterleri ve eğlenceli hikayesiyle bir kez daha izleyiciyi kahkahaya boğacak film, aynı zamanda Özay’ın ilk yönetmenlik deneyimi olacak.