Deliha 2 konusu ve oyuncuları: Deliha 2’de kimler oynuyor?

Deliha 2, Gupse Özay’ın hem başrolünde oynadığı hem senaristliğini yaptığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu bir film. Konusu ve oyuncuları ise şu şekilde…

DELİHA 2 KONUSU

Deliha 2, aşk hayatında umduğunu bulamayan, pusulayı bu sefer de kariyer hayatına çeviren Deliha'nın yaşadığı maceraları konu ediyor. Temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan ve sürekli başına dert açan Zeliha aşk hayatını bir kenara bırakıp artık kariyer yapmanın yolunu arar. Hayallerinde aşçı olmak vardır. Gittiği birçok iş görüşmesinden hayal kırıklığı ile dönen Zeliha için her şey kötüye gidiyormuş gibi görünmektedir. Ancak Zeliha'nın şansı bir gün sonunda döner ve çok şık bir restoranda işe kabul edilir. Artık Zeliha da iş dünyasına adımını atmıştır. Büyük umutlarla çalışmaya başlayan Zeliha, hayalini kurduğu şeylere ulaşabilecek midir?

DELİHA 2 OYUNCULARI

Filmin senaristliğini yapan ve başrolünü üstlenen Gupse Özay, Deliha 2 filmi ilk kez yönetmen koltuğunda oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Derya Alabora, Esin Eden, Hülya Duyar, Ali Çelik, Aksel Bonfil, Eda Ece, Mehmet Er, Özlem Akınözü ve Fatih Özkan gibi isimler bulunuyor. Jean-Paul Seresin'in görüntü yönetmenliğini üstlendiği filmin müzikleri ise ilk filmde olduğu gibi Cem Yıldız'a ait.