Deliormanlı konusu ve oyuncuları… Deliormanlı filminde kimler oynuyor?

Yönetmenliğini Murat Şeker'in üstlendiği 2016 yapımı Deliormanlı filmi izleyiciden ilgi görmeye devam ediyor. SugarWorkz ve TAFF Pictures imzalı filmin baş rollerini Sarp Levendoğlu, Birce Akalay ve Gürkan Uygun paylaşmıştır. İşte konusu ve oyuncuları...

Deliormanlı 1 Nisan 2016 tarihinde Türkiye'de vizyona girdi. Ayrıca; Almanya ve Belçika’da 7 Nisan 2016'da; Hollanda, Avusturya, İsviçre, Danimarka, İngiltere, Fransa ve Azerbaycan'da ise 8 Nisan 2016’da vizyona girmiştir. Haberimizin devamında Deliormanlı konusu ve oyuncularını bulabilirsiniz…

DELİORMANLI KONUSU

“Deliormanlı” lakabıyla bilinen Savaş Türkyılmaz, Avrupa şampiyonluğu olan milli bir boksördür. Eşini kaybettikten sonra ringleri terk eden Deliormanlı, gerçekten sırra kadem basar. Fakat annesinin geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi masrafları kabarmıştır. Paar bulmak adına ringlere geri dönme kararı alır. Hülya Yiğit ile Deliormanlı’nın arkasındaki hikayeyi merak ederek Savaş’ın peşine düşen bir televizyon gazetecisidir. Deliormanlı büyük final maçına hazırlanırken onun ve Hülya'nın bu yoldaki en büyük engeli ise ünlü menajer ve mafya babası Tahsin Kara'dır..

DELİORMANLI OYUNCULARI

Başrollerini Sarp Levendoğlu, Birce Akalay ve Gürkan Uygun’un paylaştığı filmin yönetmenliğini Murat Şeker üstlenirken, senaryo da Şeker ile yine Ali Tanrıverdi’nin imzası var…