Della Miles: ”Aldığım karar beni huzura kavuşturdu”

Gecenin onur konukları arasında yer alan başarılı şarkıcı, salonu dolduran misafirlere ”Uluslararası Down Sendromlular Federasyonu Gönüllü Kültür ve Yardım Meleği” olarak takdim edilerek sahneye davet edildi.

“HUZURA KAVUŞTUM”

Kısa bir konuşma yaparak kendisine gösterilen teveccüh ve ilgi için teşekkür eden Miles, ”Aldığım karar beni huzura kavuşturdu. Allah beni İslam’la ödüllendirdi. Bir kaç gündür binlerce mesaj, binlerce aldım. Herkese buradan şükranlarımı sunuyorum. Kendimi sizlerden biri gibi hissediyorum. Bana böylesine güze duygular yaşattığınız için teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

DELLA MİLES TÜRKÇE DERSLERİNE BAŞLADI

Konuşmasının ardından eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez tarafından gönderilen ve İngilizce Meal’de barındıran özel Kuran-ı Kerim, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından ”Hoşgeldin” denilerek kendisine takdim edildi. Kutsal hediyesini Bakan Ersoy’un ellerinden aldıktan sonra duygulandığı dikkatlerden kaçmayan Miles, ”Malesef henüz Türkçe konuşmayı bilmediğim için İngilizce konuşmak zorundayım. Bu kutsal hediyeyi ve bu özel anı benimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki buluşmamızda sizlerle Türkçe konuşmak istiyorum. Şuan ders alıyorum ve kısa sürede bunun üstesinden gelebileceğimi düşünüyorum.” diyerek gönülleri bir kez daha fethetti etti.

