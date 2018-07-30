Demet Akalın 10 yıllık elbisesiyle sahneye çıktı

Şarkıcı Demet Akalın önceki gün Bodrum'da yer alan bir mekanda sahneye çıktı. Akalın, giyim tarzını eleştirenlere cevap vererek “Eskiden bana laf eden ablaların hepsi pahalı pahalı giymeye başladı” dedi.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Bodrum’da bulunan bir mekanda sevenleriyle buluşan şarkıcı Demet akalın, eski ve yeni şarkılarını kendisini dinlemeye gelen hayranları için seslendirdi. Şarkı aralarında espri yaparak sevenlerine takılan başarılı şarkıcı, konser öncesi basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.

“SEVENİMİZ ÇOK”



Demet Akalın, “Haftanın 3-4 günü Bodrum'da sahne alıyorum. Dolu da geçiyor maşallah. Bugün buradayız da tüm yerlerimiz beni dinlemeye gelenler sağ olsunlar sevenimiz çok.” dedi.

Geçen hafta giydiği çizmeleri çok konuşulan Demet Akalın, muhabirlerin kendisine yönelttiği, “Bu hafta da takılar mı çok konuşulacak?” sorusuna “Takılara çok para verdim. Yüzüklerim çizmelerini giydiğim markadan. Bileklik de doğum günümde kocamın hediyesiydi” diye konuştu.

“BANA LAF EDENLERİN HEPSİ MAYO GİYMEYE BAŞLADI”

“Elbiselerinize yaptığınız harcamaların haber olmasından rahatsız oluyor musunuz?” sorusuna Demet Akalın, “Beni çok rahatsız etmiyor. Çünkü ben kazandığımı yine kendime yatırıyorum. Dinleyicime saygım var. Şimdi herkes pahalı giyiniyor. Bana laf edenlerin hepsi mayo giymeye başladı, eskiden çok laf eden ablalar. Hepsi pahalı pahalı giyiniyor. Bence güzel de oluyor. Dün bir köşe yazarı bir moda yazısı yazmış, “Siz ne kadar kıyafetlerini beğenmeseniz de Demet Akalın tarzı var” diye. Ben yıllardır aynı markayı giyiyordum. Ben de dünya starlarının giydiği şeyleri giymeye dikkat ediyorum. Benim için sıkıntı yok, istediğiniz kadar haber yapabilirsiniz. Elbisem zaten eski bir elbise. Baksana ütüledim, mis. En az 10 senelik. Adamlar öyle bir yapıyor ki, 10 sene sonra bile modası geçmiyor. Takıyla, makyajla süslüyorum” ifadelerini kullandı.



(İHA)