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Demet Akalın: 13 aydır yalnız yatıyorum
Demet Akalın: 13 aydır yalnız yatıyorum
Deniz Seki, Işın Karaca ve Cansu Kurtçu ile birlikte bir magazin programına konuk olan Demet Akalın, burada evliliğiyle ilgili bir soruya son derece ilginç bir açıklamada bulundu.
Magazin 25 Şubat 2020 - 13:22

Şimdilerde Alâ adlı şarkıyla kendisinden söz ettiren Demet Akalın, şarkıyı birlikte seslendirdiği Deniz Seki, Işın Karaca ve Cansu Kurtçu ile katıldığı programda samimi açıklamalar yaptı. Geçen yıl boşandığı eşi Okan Kurt’la birlikte yeniden evlenip evlenmeyeceği yönündeki bir soruya yanıt veren Akalın; “Ben bir daha evlenmem. Siz benden ne istiyorsunuz? 13 aydır yalnız yatıyorum. Odalarımız ayrı. İlişki ile alakalı değil, çocukla alakalı bir durum” şeklinde konuştu. Hira’ya sabah saatlerinde kendisinin baktığını söyleyen Akalın, akşam saatlerinde kızlarının bakımıyla Okan Kurt’un ilgilendiğini söylerken; “Hira çok deli yatıyor. Büyük bir yatak yaptırdık. Üst katta babasıyla uyuyor” şeklinde bir açıklamada bulundu.

 

“ÜNÜMÜ KULLANMIYORUM”

Akalın, günlük hayatta şöhretinden istifade edip etmediğine dair bir soruya ise; “Bankada sıramatikten numara alıyorum, güvenlik kontrolünde x-ray’den geçiyorum. Asla ünlülüğümü kullanmıyorum. Spor ayakkabı giyiyorum ve asla polemiğe girmiyorum” yanıtını verdi.

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Son güncelleme: 13:35 - 25.02.2020