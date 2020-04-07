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Demet Akalın, Acun Ilıcalı’ya seslendi
Şarkıcı Demet Akalı, sosyal medya sayfası üzerinden Acun Ilıcalı'ya seslendi. Ödül oyunu sonrası Yasin'i paylaşan Akalın, "Cimrilik yapıyorsun" dedi.
Magazin 7 Nisan 2020 - 12:35

Corona virüsü sonrası eve kapatan Demet Akalın Survivor’ı hiç kaçırmıyor. Survivor izlerken sık sık paylaşım yapan Akalın, son olarak ödül oyununun ardından bir paylaşım yaptı. Ünlüler ile Gönüllüler arasında nefes kesen ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Takımlar, ödül oyununda Survivor hentbolu oynayarak şiş kebap ödülünü kazanmaya çalıştı. Sahaya Berkan, Ezgi, Elif'ten eksik çıkan Ünlüler, Gönüllüler karşısında çok güç sarf ettiler fakat oyunu 3-0 kazanan takım Gönüllüler oldu.

“CİMRİLİK YAPIYORSUN PATRON”

Ödül oyunu sonrası Akalın, bir paylaşım yaparak Acun Ilıcalı’ya seslendi. Akalın, yaptığı  paylaşımında “Bulgur pilavı eksik; bulgur pilavı eksik. Ödülde bulgur pilavı vardı. Patron cimrilik yapıyorsun” ifadelerini kullandı.

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