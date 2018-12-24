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Demet Akalın: Ağzınızın payını da alıyorsunuz!
Demet Akalın: Ağzınızın payını da alıyorsunuz!
Geride bıraktığımız gün Almanya'ya giden ve burada verdiği konserle hayranlarının karşısına çıkan Demet Akalın, sosyal medya hesabından bu konsere dair paylaşımlarda bulundu.
Magazin 24 Aralık 2018 - 12:54

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla takipçilerine günlük koşturmaları hakkında bilgi veren Demet Akalın, geride bıraktığımız günlerde gittiği Almanya’da hayranlarıyla buluştu.

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Akalın burada verdiği konsere dair görüntüleri de hesabından paylaştı. Ancak Demet Akalın tüm iyi niyetiyle paylaştığı bu fotoğraf üzerinden eleştirilince yanıt vermekte de gecikmedi. Akalın, kıyafetini eleştiren bir takipçisine bakın neler yazdı…

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