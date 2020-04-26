Demet Akalın ailesiyle keyifli vakit geçirdi

Karantinada ünlü isimlerden ilginç paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Yeteneklerini keşfeden isimlerden bazıları kendini sanata verirken bazı isimler de zamanının mutfakta geçiriyor.

Ünlülerin karantina paylaşımları devam ediyor. Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın son paylaşımı güldürdü.

“ADAM TUTUYORSUN”



Evlerinde karantinada olan Demet Akalın-Okan Kurt çifti kızları Hira ile eğlenceli bir oyun oynadı. Demet Akalın o anları Instagram hesabından paylaştı. Ünlü çift ve kızlarının hayli eğlendiği görülen videoya Akalın’ın takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum geldi. Hira’nın annesi Demet Akalın’ın tarafında olduğu takipçilerinin dikkatinden kaçmazken Okan Kurt kızına “Sana yazıklar olsun, adam tutuyorsun” diye isyan etti.

