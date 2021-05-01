Demet Akalın ameliyat oldu

Göğüs ağrılarından şikayetçi olan şarkıcı Demet Akalın, ameliyat olduğunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Akalın yayınladığı fotoğrafa, “Dün 4 saatlik bir ameliyat geçirdim. Göğüs ağrılarından kurtaran Aylin hocama teşekkürler” notunu düştü.

ÖZÜR DİLEDİ

Akalın, pandemi nedeniyle 17 günlük kapanmanın öncesinde, tatil beldelerine giden vatandaşlarla ilgili, “Kimse ‘param yok’ demesin. Vallahi herkesin Bodrum’da evi var” ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyada tepki toplayan şarkıcı, eleştirilerin ardından özür diledi.

Akalın, “Hepimiz gibi ben de o kalabalık Bodrum trafiğine sinirlenip söyledim lafı! Evde oturanları asla kastetmedim ama kuliste konuşur gibi konuşmuşum, çok özür” dedi.

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