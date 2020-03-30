Demet Akalın: Arkadaşlarım ölmeyecek değil mi?

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya güveninin tam olduğunu söylerken aynı zamanda corona virüsü hakkında kızıyla yaptığı bir sohbeti de takipçileriyle paylaştı.

Geçtiğimiz gün takipçileriyle Instagram üzerinden yaptığı bir yayın ile buluşan ve onlara mini bir konser veren Demet Akalın, bir yandan da corona virüsü salgını üzerine yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Konuyla ilgili tüm haberleri takip ettiğini gösteren Akalın, hayatını kaybeden vatandaşlarla ilgili doğru rakamların açıklanmadığına dair iddiaların ardından Sağlık Bakanı’na olan desteğini gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı corona virüsü verilerinin gerçeği yansıtmadığına ilişkin iddialar dün sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. E-devlette corona virüsü nedeniyle sadece İstanbul’da 20 kişinin hayatını kaybettiği görülürken, Bakan Koca aynı gün için ölü sayısı tüm Türkiye için 16 olarak açıklamıştı. Koca da gece yarısı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Demet Akalın yapılan bu yalanlama açıklaması üzerinden bir paylaşımda bulundu ve şunları yazdı:

“Bizim size inancımız tam! Şu ilacı da bulduk dediğimiz gün yaklaşsın… gerçekten korku ve stres bitirdi bizi. Küçük kızım her gece ‘arkadaşlarım ölmeyecek değil mi diye ağlıyor. Allah yardımcınız olsun hepimizin”