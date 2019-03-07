Demet Akalın-Aynur Aydın birbirine girdi

Ünlü şarkıcılar Demet Akalın ile Aynur Aydın, sosyal medyada birbirine girdi. Aydın, meslektaşına "Senin benimle derdin ne?" diye sordu.

Bir radyo kanalının düzenlediği ödül töreninde aday gösterilmeyen Derya Uluğ, twitter hesabından “Bazıları yok saysa da, biz müzik yapmaya, yazmaya, üretmeye ve söylemeye devam edeceğiz” mesajını paylaştı. Demet Akalın, “Ya oturup ‘buna üzülüyorum’ deme sakın, valla döverim! Evde oturanı aday yapmış! Ay 30, sen 30 çalışıyorsun, ‘canını sıkma2 diyorsam sıkma” mesajı ile Uluğ’a destek oldu.

Ödül töreninin adaylarından olan Aynur Aydın, Demet Akalın’ın sözleriyle çılgına döndü ve ünlü popçuya şu mesajı gönderdi:

“Senin benimle derdin ne? Yıllardır bitmedi bana olan nefretin! Ben sana ne yaptım da geldiğim ilk günden beri benimle uğraşıyorsun? Bunun için benim sana bir kötülüğüm dokunması gerek, öyle değil mi? Tekrar soruyorum. Ben sana ne yaptım?”