Demet Akalın baltayı taşa vurdu: ‘Her konuda bilginiz ve fikriniz olmasın Demet Hanım’

Sosyal medya hesabından gündeme yansıyan hemen her konu hakkında bir yorumda bulunan ve kimi zaman bu paylaşımları üzerinden eleştirilen şarkıcı Demet Akalın, yaptığı son yorumda adeta baltayı taşa vurdu.

Yeni doğmuş bebeği elinde tutan maskeli bir adamın görüntüsünü paylaşan Demet Akalın, bu karenin altına “Virüs varken bu ne rahatlık ama! Günah” notunu düştü.

İnsanların corona virüsü ile mücadelede yanlış hareket ettiklerini göstermeye çalışan Akalın yaptığı paylaşımın altına yazdıklarıyla bu defa baltayı taşa vurdu.

Minik bir bebeği elinde tutan maskeli bir adam görseli paylaşan Akalın, “Virüs varken bu ne rahatlık ama! Günah” yazdı ancak karşılığında hiç beklemediği bir yorum aldı.

İlk olarak görseldeki bebeği tutan kişinin onun doğumunu gerçekleştiren doktor olduğu bilgisi paylaşıldı hemen ardından da bahsi geçen doktor, Demet Akalın’ın bu paylaşımına sert tepki gösterdi.

Demet Akalın’ın yorumuna, onun Pınar Gültekin cinayeti sonrasında yaptığı yorumu hatırlatarak tepki gösteren doktor şunları yazdı:

“‘Üzerine beton dökmek nedir ya’ derken günah değil… Kendi ellerimizi dezenfekte ettiğimiz, maske kullanarak sevdiğimiz çocuğa corona virüsünden dolayı dokunmak günah mı Demet Hanım? Lütfen her konuda fikriniz ve bilginiz olmasın”