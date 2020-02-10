Demet Akalın ‘Benim kadar mutlu ol’ yazdı, nikahsız yaşadığı hatırlatıldı!

Şarkıcı Demet Akalın, meslektaşı Merve Özbey'in dün akşam gerçekleşen düğününe katıldı. Burada nikah şahitliği yapan ve Merve ile bir de düet gerçekleştiren Akalın, hesabından yazdığı notla dikkat çekti.

Çok sayıda ünlü ismin katıldığı Merve Özbey’in düğün töreni son derece renkli bir şekilde gerçekleşti. Gecede Özbey’in nikah şahitliğini yapan isimlerden biri de Demet Akalın oldu. Gecede çekilmiş karelerden birini hesabından paylaşan Demet Akalın, Özbey’e olan iyi dileklerini: “En az benim kadar mutlu ol! Emeğini hiç inkar etmeyen benim gözümde büyük Merve Özbey” notuyla gösterdi ancak Akalın, bu yorumları dolayısıyla bir takipçisi tarafından ilginç bir şekilde eleştirildi.

“SENİN NİKAHIN YOK!”

Demet Akalın’ın bu yorumunun altına onun özel hayatına dair bir göndermede bulunan takipçisi, şarkıcının Okan Kurt ile yeniden evlenmediğini hatırlatarak: “Bu nasıl bir temenni ya küfür etsen daha iyiydi! Sen çok mu mutlusun? Senin nikahın yok bi kere senin nikahın yok, bizi çıldırtmak mı istiyorsun” notunu düştü.