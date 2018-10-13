Demet Akalın: Berkay tazminatları nereden alacak

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Ayaküstü gazetecilerle konuşan Akalın; “Ayla'dan beş şarkı aldım” dedi. Gülben Ergen'le Deniz Seki sahnesini dinlemeye gittiği hatırlatılan şarkıcı; “Daha çok gezeceğiz. Normalde çıkmaz. Ne zaman yaşayacağız 60 yaşında mı yaşayalım bu hayatı” deyip Seren Serengil'in açıklamaları sorulunca; “Kimsenin ne dediği önemli değil. Geçen sene ben aramadım onu ve doğal olarak bana kırgındı. Ama benim boşanma sürecimde diğer sanatçı arkadaşlarım gibi yalnız bırakmadı. Kimsenin kırılmasına artık gerek yok” şeklinde konuştu.

Öte yandan yakın arkadaşı Berkay'ın Arda Turan'dan dayak yiyip hastanelik olması sonucunda iki ay sahne alamaması hakkında, “Onun tazminatlarını nereden alacak bu çocuk? Daha o konularla ilgili konuşamadım. Sabah gittim akşam da gideceğim görmeye” ifadelerini kullandı. Eski eşi Okan Kurt'un Fatih Ürek için sarfettiği sözler sorulan Akalın; “Hiçbir şey söylemiyorum” deyip hızlıca aracına yöneldi.