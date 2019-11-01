Demet Akalın ‘Cennet’ ile ağlatacak

Ünlü popçu Demet Akalın, Ferhat Göçer’in seslendirdiği Cennet’i yeniden yorumlayacak. Şarkı, Bülent Özdemir'in tribute albümünde yer alacak. Şarkının yeni aranjesini ise Selim Çaldıran yapacak.

Yeni şarkısıyla ilgili Hakan Kanburoğlu’na konuşan Akalın, “Köprüden atlamaya hazır ol, ağlatacağım” dedi.

‘DAHA BÜYÜK GURUR OLABİLİR Mİ?’

Demet Akalın açıklamalarından konuşan usta müzik adamı Bülent Özdemir, bir tweet atarak, “Sevgili Demet daha önce de Bozuyorum Yeminimi isimli bestemi seslendirmişti ve slow şarkılarda inanılmaz başarılı… çok iyi yorumlayacağı kesin” dedi. Akalın, Özdemir’in bu tweet’ini Instagram hesabında paylaşarak, “Daha büyük gurur olabilir mi? Üstat bizi mutlu etti” yazdı.