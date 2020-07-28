Demet Akalın: Dolandırıldım!
Uzun süredir alışveriş yapmadığı kredi kartından oyun konsolu alındığını söyleyen şarkıcı, yapılan harcamanın da yurt dışından yapıldığını söyledi.
Akalın, “Sabah sabah kredi kart dolandırıcılığı! Vallahi dikkat edin bak benimkini bir de dolar üstünden çekmişler! Sabah sabah rüyanızda mı gördünüz kardeşim beni?” notunu düştüğü paylaşımı üzerinden takipçileriyle dertleşti.
Takipçileri Akalın’a geçmiş olsun dileklerini iletirken bazıları da uzun süre magazin gündeminden inmeyen restoran haberlerini hatırlatarak “Zararı restoranın kazancından karşılarsın” şeklinde yorumlarda bulundular.