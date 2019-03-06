Demet Akalın: Ebru Gündeş’in şarkısını yanlışlıkla bana attılar

Akalın, kariyerinin 11. albümünü 23 Nisan’da doğum gününde müzikseverlerle buluşturacak. Demet Akalın Seyhan Erdağ’a: “Ayla Çelik Ebru Gündeş’e atacağı şarkıyı yanlışlıkla whatsapp’dan bana attı! ‘Uçaktan indim geliyorum senin eve’ dedim koşarak evine gittim ve şarkıyı aldım! Slow, damar bir şarkı… Ayla Çelik ve Metin Arolat birliktelermiş o esnada, ‘Demet 5 tane Ayla Çelik şarkısı okudu almaz’ demişler, Metin Arolat ‘Demet’e de atalım’ diye ısrar etmiş… Ebru Gündeş’in eski numarasına atıyorlar yanlışlıkla şarkıyı, ona iletilmiyor; sonra şarkı bana geliyor” dedi.