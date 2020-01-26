Demet Akalın, Elazığ’a yardımda bulundu

Şarkıcı Demet Akalın, Elazığ'da gerçekleşen deprem sonrasında sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulunmuş ve meslektaşlarının da yardımda bulunması konusunda mesajlar atmıştı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve çok sayıdaki takipçisiyle gündelik hayat üzerine paylaşımlarda bulunan Demet Akalın, bu defa Elazığ’da gerçekleşen deprem sonrasında yaptığı paylaşımlarla öne çıktı. Meslektaşlarını ve takipçilerini deprem bölgesine yardım yapılması konusunda uyaran Demet Akalın verdiği sözü tuttuğunu Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla gösterdi.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ’NE EMANET ETTİ

Deprem bölgesindekilere bot ve mont yardımında bulunan Demet Akalın gönderdiği kolinin fotoğrafını paylaştı ve şu notu düştü: “Ben kamyonetimi tuttum. Üsküdar belediyesinin tırına teslim ediliyor. Uyuyan dostların canı sağolsun”