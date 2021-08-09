Demet Akalın, Erdoğan’ın adı geçince paylaşımını sildi

Şarkıcı Demet Akalın, Türklere hakaret eden Afgan sosyal medya kullanıcısını "İş namusumuza kadar geldi" diyerek eleştirdi. Akalın'ın bu paylaşımını alıntılayan Mısra Öz Sel, "Sanırım sorunun muhatabı sizsiniz" diyerek gönderiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketledi. Bu gelişme sonrası Akalın paylaşımını sildi.

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Geçen hafta Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu’da yaşayan yabancı uyruklu kişilerin faturaların Türk vatandaşlarına göre daha pahalı yapmak istediklerini söylemişti.

Bir Afgan sosyal medya kullanıcısı da Tanju Özcan’ın bu sözlerine tepki göstererek “Sen bize diyorsun ki ‘geride kalan, eğitimsiz’. Sizin ülkenizde gençler hangi halde? Gece gündüz akşama kadar Bigo’da göğüslerini göstererek para kazanan sizin genciniz değil mi? 5 lira için 10 lira için hangi işleri yapmıyorlar? Sen bir başkan olarak Google’e Bigo live Türkiye diye yaz. Çıplak karılar çıkıyor. Bizim ülkemiz savaşla bozmuşlarsa sizin ülkenizi kültürle bozmuşlar. 1000 tane cami var Türkiye’de namaz kılan var mı? Niye bu kadar ayrımcılık ya?” dedi.

DEMET AKALIN: BU GİDİŞE KİM DUR DİYECEK?

Şarkıcı Demet Akalın, Afgan gence sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Akalın yaptığı paylaşımda “Bu gidişe kim dur diyecek? İş namusumuza kadar geldi. Gerçekten iğreti oluyoruz hepimiz!” ifadelerini kullandı.

Çorlu tren faciasında oğlu Arda Sel’i ve eşini kaybeden ve adalet arayan anne Mısra Öz Sel, Akalın’ın paylaşımını alıntılayarak, “Sanırım sorunun muhatabı sizsiniz” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı etiketledi.

Bununla birlikte Twitter kullanıcıları, Akalın’ın paylaşımını alıntılayarak Erdoğan’a eleştiriler yöneltti. Eleştiriler sonrası, Demet Akalın’ın paylaşımını sildiği görüldü.

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