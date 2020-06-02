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Demet Akalın, Esra Balamir’le bir araya gelince…
Demet Akalın, Esra Balamir’le bir araya gelince…
Şarkıcı Demet Akalın, corona virüsüne yakalanan ve bu virüsü yenmeyi başaran arkadaşı Esra Balamir ile bir araya geldi. Akalın o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Magazin 2 Haziran 2020 - 08:56

Milyonlarca kişiyi bir anda etkisi altına alan ve çok sayıda ölüme yol açan corona virüsüne yakalanan isimlerden birisi de Esra Balamir oldu. Testinin pozitif çıkması sonrasında tedavi sürecine başlanan ve bu dönemi evinde geçiren Balamir, iyileştikten bir süre sonra yakın arkadaşı Demet Akalın ile buluştu.

 

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Akalın, arkadaşı Esra Balamir ile olan buluşmasını Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı ve Balamir’le şakalaştığı anları takipçilerine iletti.

Balamir’le arasına mesafe koymaya devam eden Demet Akalın, arkadaşına ‘Sen şimdi donör olabilirsin değil mi?’ sorusunu yöneltti.

Son güncelleme: 08:58 - 02.06.2020
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