Demet Akalın Gelinim Mutfakta’dan ayrıldı

'2. Sayfa' programına konuk olan şarkıcı Fatih Ürek, eski dostu Demet Akalın'ın 'Gelinim Mutfakta' ekibini bıktırdığını ve programdan ayrıldığını söyledi. Bunun üzerine telefonla yayına bağlanan Akalın, Ürek'e "O niye benim hakkımda konuşuyor" diye sitem etti.

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‘2. Sayfa’ adlı magazin programına konuk olan şarkıcı Fatih Ürek, Demet Akalın’ın ‘Gelinim Mutfakta’ yarışmasının sunuculuğunu bıraktığını duyurdu. Eski dostu Akalın hakkında konuşmaya devam eden Ürek, şarkıcının ekibi bıktırdığını da iddia etti.

“BENİM ADIMA NEDEN KONUŞUYOR?”

Bunun üzerine telefonla yayına bağlanan Demet Akalın, “O hiçbir şey bilmeden benim adıma neden konuşuyor?” diyerek Ürek’e tepki gösterdi.

Yarışmadan ayrıldığını doğrulayan şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti:

“Ben disiplinli kadınım. Ben 5 gün konser üstüne 3 gün 15 saat çalışamam. Çünkü ben 2 gün diye anlaştım. 10 gün önce ayrıldım. Beni bırakın Gülben’i alın Songül Karlı’yı alın dedim.”

“BANA KİMSE DİSİPLİNSİZ DİYEMEZ”

“Fatih bile geri alabilir. En çok o yakışıyor zaten. Kimseyi de işinden etmedim. Kim çalışmak istiyorsa buyursun çalışsın dedim. Biz haftanın 2 gününe anlaştık, haftanın üç gününe çıkarıldı.”

“Kaç yaşına geldik, hala böyle çirkin çirkin şeyler konuşacak mıyız? Bana kimse disiplinsiz diyemez. Bana Gülben yazdı 3 gün önce, ‘Emin misin?’ diye. Fatih çok iyi biliyor, orasını burasını kaşımasın.”

Yarışmayı yeniden sunmayacağını belirten Ürek ise “Allah korusun” diyerek karşılık verdi.

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