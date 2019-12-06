Demet Akalın: Genç nesil şarkıcılar bu ülkede yaşamıyor herhalde

Her ne kadar magazin dünyasında girdiği polemikler ve imla hataları ile gündeme gelse de Demet Akalın sosyal medya hesabını son derece aktif olarak kullanan bir isim… Twitter üzerinden 6.5 milyon kişiye ulaşan Akalın bu gücünü gündeme yönelik sorunları paylaşmak için de kullanıyor. Şarkıcı yaptığı son paylaşımda genç meslektaşlarına yüklendi. Ülke olarak son zamanlarda kadına şiddet haberlerinin arttığını ve bunun sonucunda gerçekleşen cinayetleri büyük bir üzüntüyle görürken, Akalın bu konuda duyarsız kalan hatta kafasını kuma gömen genç şarkıcılara seslendi. Onların da bu cinayetlere sert tepki göstermelerini isteyen Akalın isyanını şu sözlerle dile getirdi: