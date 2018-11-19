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Demet Akalın Hande Yener’e ateş püskürdü
Demet Akalın Hande Yener’e ateş püskürdü
Yıllardır magazin dünyasının en olaylı ünlüsü: Demet Akalın ve Hande Yener çekişmesi sürekli devam ediyor. Eski arkadaş, ebedi düşman ikilinin arası bir türlü düzelmiyor.
Magazin 19 Kasım 2018 - 10:16

Hande Yener’in Kıbrıs konseri öncesi yaptığı “Demet’le uzlaşmayı kabul ettim” açıklaması Demet Akalın’ı kızdırdı. Akalın, “Özür dilemeden uzlaşma nerede görülmüş?” diye sordu.

“UZLAŞMAYI KABUL ETTİM”

Kıbrıs’ta bir otelde konser veren Hande Yener, sahne öncesi basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. Ezeli rakibi Demet Akalın'ın kendisine açtığı davalarda uzlaşmaya gitmek istediğini belirtmesiyle ilgili sorulara, “Bana da uzlaşma teklifi geldi. Karşılıklı ben de uzlaşmayı kabul ettim. Gerek yok mahkemeleri böyle konular ile meşgul etmeye” açıklamasında bulundu.

DEMET AKALIN ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Hande Yener’in bu açıklamalarını gazeteden okuyan Demet Akalın ateş püskürdü. Şarkıcı sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı;
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