Demet Akalın, ‘Her ikisi de vefat etti’ dedi takipçileri şaşırdı

Şarkıcı Demet Akalın, yeni yaşı için yaptığı mini doğum günü partisi nedeniyle çok eleştirilmişti. Akalın, hesabından paylaştığı eski bir fotoğraf üzerinden takipçilerini şaşırttı.

Kısa süre önce 48 yaşına giren Demet Akalın, ev karantinası ve sokağa çıkma yasağı yüzünden doğum gününü kutlayamamıştı. Ancak sonrasında ortaya çıkan görüntüler Akalın’ın bir evde doğum günü kutlaması yaptığını ortaya çıkardı.

Bu görüntülerle ilgili olarak ‘ev bizim değildi’ şeklinde bir açıklamada bulunan Akalın, sosyal medya hesabını boş bırakmıyor.

Tüm bu tartışmaların gölgesinde Demet Akalın bu defa eski defterleri açtı ve vefat eden teyzelerinin fotoğraflarını paylaştı.

“Soldaki teyzem 80 yaşında iki ay önce gitti bu dünyadan… Sağdaki teyzem babamın da öldüğü trafik kazasında 19 yaşında ben iki yaşındayken ölmüş hatırlamıyorum tabi ne kadar güzelmiş… Nur içinde yatın” notunu düştüğü paylaşımla takipçilerinin karşısına çıkan Akalın notunda her ikisinin de teyzesi olduğunu yazmasına rağmen takipçileri tarafından 19 yaşında hayatını kaybeden teyzesine benzetildi ve bu benzerlikle ilgili de çok sayıda yorum aldı.