Demet Akalın için şiir yazdı

Yaşanan haciz olayları ve olumsuz gelişmelerin ardından evliliğini bitirme kararı alan Demet Akalın'a ‘Ayrılıkların şairi’ Ahmet Selçuk İlkan, sosyal medya hesabından duygusal bir şiirle destek çıktı.
“SEN YETER Kİ ÜZÜLME”
Demet Akalın'ın küçük kızı Hira'yı düşünerek ve sanatçı dostunun üzüntüsünü hissederek şiirle acısına merhem olmak istediğini belirten ünlü şair, bir dörtlük yazdı. Bütün sevenlerini, dostlarını Demet Akalın yanında olmaya davet eden İlkan, “Hayatın bu ters rüzgarları alsa alsa senin gibi, dağ gibi dik duran bir insanın sadece tozunu alır…Sen yeter ki üzülme” diyerek bu zor zamanında yanında olduğunu ifade etti.
Ahmet Selçuk İlkan'ın duygusal şiiri
Bir Demet çiçeksin sen yüreği ak alnı ak
Üzülme bugünler de çabuk geçecek bak
Yıkmaz seni hiçbir göz sen de bu yürek varken
Bak en gerçek mutluluk Hira'nda kucak kucak