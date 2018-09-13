Demet Akalın için şiir yazdı

Okan Kurt ve ailesinin şirket borçlarından dolayı Beykoz'daki evlerine haciz gelen ve tek celsede evliliğini bitiren Demet Akalın’a ünlü şair Ahmet Selçuk İlkan, duygusal bir dörtlükle destek verdi

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Yaşanan haciz olayları ve olumsuz gelişmelerin ardından evliliğini bitirme kararı alan Demet Akalın'a ‘Ayrılıkların şairi’ Ahmet Selçuk İlkan, sosyal medya hesabından duygusal bir şiirle destek çıktı.

“SEN YETER Kİ ÜZÜLME”



Demet Akalın'ın küçük kızı Hira'yı düşünerek ve sanatçı dostunun üzüntüsünü hissederek şiirle acısına merhem olmak istediğini belirten ünlü şair, bir dörtlük yazdı. Bütün sevenlerini, dostlarını Demet Akalın yanında olmaya davet eden İlkan, “Hayatın bu ters rüzgarları alsa alsa senin gibi, dağ gibi dik duran bir insanın sadece tozunu alır…Sen yeter ki üzülme” diyerek bu zor zamanında yanında olduğunu ifade etti.

Ahmet Selçuk İlkan'ın duygusal şiiri

Bir Demet çiçeksin sen yüreği ak alnı ak

Üzülme bugünler de çabuk geçecek bak

Yıkmaz seni hiçbir göz sen de bu yürek varken

Bak en gerçek mutluluk Hira'nda kucak kucak

