Demet Akalın: İnşallah depremzedelerin yardım paraları çarçur olmaz

Şarkıcı Demet Akalın Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, yaptıkları yardımların gitmesi gereken yere ulaşmadığı ve yağmacıların deprem bölgesinde boy gösterdiği yönündeki endişelerini dile getirdi.

Akalın, Elazığ’da gerçekleşen deprem felaketi sonrasında sosyal medya hesabından çok sayıda paylaşımda bulunmuş, yaşanan doğal felaketle ilgili duygularını takipçileriyle paylaşmıştı. Deprem olduğu andan itibaren Elazığ’daki depremzedelere yardım götürmek konusunda çok istekli görünen Akalın, yaptığı yardımla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunmuş ve pek çok meslektaşını da duyarsızlıkla suçlamıştı.

‘YARDIMLAR YAĞMALANIYOR’ İSYANI

Demet Akalın, yaptığı yardımların takipçisini olduğunu Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi. Deprem ve yardım haberlerini yakından takip eden Akalın, “Diğer illerden araba araba yola çıkıldı denildi. Meğer yağma içinmiş! Derhal tedbir alınmalı, biz onları Elazığ halkı için gönderdik eve giremeyenler için… yağmalansın diye değil… İnşallah paralar da çarçur olmaz” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Şarkıcının bir takipçisi, bakanların deprem bölgesinde olduğunu ve kendisinin böyle bir şeyi nasıl düşünebildiğine hayret ettiğini söyleyince Akalın’ın yanıtı sert oldu. Demet Akalın, Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası bölgeye giden Yusuf Güney’in ’30 liralık battaniyeleri 120 liraya satan fırsatçı’ isyanına gönderme yaptı ve şu cevabı verdi:

“Yusuf’un videosunu seyrettin mi? Kendi gözlerimle gördüm demiş, hükümete en yakın sanatçı… Biz düzeltilsin diyoruz, gerçekten sinir uçlarımıza dokunuyor”