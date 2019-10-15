Demet Akalın itiraf etti: ‘Yeniden evlenmeyeceğim’

Evine gelen hacizden sonra Okan Kurt ile tek ceslede boşanan sevilen şarkıcı Demet Akalın, TV 8 kanalında yayınlanan Gel Konuşalım programına konuştu. Eski eşi Okan Kurt hakkında ise yeniden evlenmeyeceğini, bu şekilde her şeyin daha güzel olduğunu anlattı.

“TEKRAR EVLİLİK OLMAZ”

Geçtiğimiz sene boşandığı eşi Okan Kurt ile şimdilerde sevgili olan Akalın, canlı yayında özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Boşandıktan kısa bir süre sonra Kurt ile tekrar barışan ve her şeyin bu şekilde daha güzel olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, “Okan’la tekrar evlilik olmaz, böyle güzel. İstemiyorum hiçbir şey. Okan böyle şeyleri sormuyor, umuru bile değil. Ben kavga dövüş falan sevmem. Kocamın birisiyle kırıttığı falan kulağıma gelmedi. Bizimki sevgisizlikten bir boşanma değildi zaten. Ben bir de hayatta barışmazdım zaten, bir iki gezdim, kafam rahattı.” dedi.

“ÇOCUK İSTİYORUM”

Çocuk sevgisiyle bilinen Akalın açıklamalarına, “Ben çocuk istiyorum. Hira önceden yanaşmıyordu. Daha bir 10 senesi var. Okan’a kalsa 5-10 tane olacak. Kocam için değil de Hira’ya bir kardeş yapabilirim” şeklinde devam etti.

“YERE DÜŞEN YÜZÜNÜ KALDIRACAĞIM”

47 yaşındaki ünlü şarkıcı, “Bize şimdi yeni yatak yapıldı. Hira, ben ve Okan beraber yatıyoruz. Onlar beraber takılıyor ben odama çıkıyorum.8-9 aydır tek başına yatıyorum yani. Okan boşanma sonrası seni yere düşen yüzünü kaldıracağım dedi. Okan’ın benim ailemle arası pek parlak değil. Bana küçükken bakan teyzem hastanede yatıyordu Okan bir telefonla özel hastaneye aldırdı.” dedi.

NE OLMUŞTU?

Okan Kurt’un şirketinin iflas ettiği dedikodularından sonra, Demet Akalın’la taşındıkları yeni evlerine haciz gelmiş ve çift, 6.5 yıllık evliliklerini bitirme kararı almıştı. Kısa bir süre ayrı kalan çiftin gizlice görüştükleri ortaya çıktıktan sonra barıştıklarını kabul etmişti.