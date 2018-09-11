Demet Akalın kimdir? Demet Aklın kaç yaşında ve nereli?

2012'de Okan Kurt ile evlenen Demet Akalın evine haciz gelmesi ile tekrar gündemde. Haciz olayının ardından Demet Akalın'ın yakın çevresi, ikilinin anlaşmalı olarak boşanacağını belirtti. Peki Demet Akalın kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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1972 yılında Gölcük’de dünyaya gelen Demet Akalın’ın hayatı haciz haberlerinin ardında merak konusu oldu. Demet Akalın, 2000’lerin ortalarından bu yana çıkardığı popüler şarkılar sayesinde günümüzde Türk pop müziğinin en tanınan isimlerinden biri haline geldi. İşte Demet Akalın hakkında merak edilenler…

DEMET AKALIN KİMDİR?

Demet Akalın, 23 Nisan 1972 yılında Kocaeli, Gölcük’de dünyaya gelmiştir. İlköğretim ve lise eğitimini Gölcük’te tamamlamış, Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesinden mezun olmuştur. İlkokul yıllarında gazeteci ya da öğretmen olmak isteyen Akalın, zamanın şartlarından dolayı üniversite eğitimine devam edememiştir. Lise eğitiminin ardından annesinin desteği ile Yaşar Alptekin’in mankenlik kursuna kayıt yaptırmıştır.

1990 senesinde Mayo Güzeli seçilen Demet Akalın, ardından Neşe Erberk ajansta mankenlik yapmaya başlamıştır. Mankenliği severek ve başarı ile yerine getiren Demet Akalın, sesinin güzel olduğunu farketmiş ve gazinolarda şarkı söylemeye başlamıştır.

Demet Akalın, ses konusunda da başarısını fark edince albüm çalışmalarına başlamış ve Sebebim adlı ilk albümünü piyasaya sunmuştur. Mankenliği bırakıp şarkı söylemeye başlayan sanatçı ardından Senin Anan Güzel Mi? adlı ilk single çalışmasını çıkararak zamanın en iyi pop şarkıları arasına girmeyi başarmıştır. Bu single ile büyük bir çıkış yapan Akalın, ekranların tanınan yüzü haline gelmiştir. Bu başarının ardından Unuttum adlı albümünü piyasaya sunan Demet Akalın aldığı tepkiler sayesinde kendini bir kez daha kanıtlama şansı bulmuştur.

Demet Akalın, Uzun ve sıkı bir çalışma sonunda, nihayet beklediğimize değen radyolarda ve clublerde en çok istek alan 3. albümü “BANANE” ile Türkiye’de hala konuşulmaya devam ediyor. Demet Akalın 2006 yılında çıkardığı “Kusursuz 19” albümünü için MÜ-YAP’tan altın ödül aldı. Yine 2006 yılında Kral TV Video Müzik Ödüllerinde “Afedersin” adlı şarkısı ile “En İyi Pop Kadın Sanatçı” ve “Yılın Şarkısı” ödülünün sahibi olmuştur. Bunlardan başka daha bir çok ödül sahibidir.

Mankenlik döneminde de, adını ülkeye duyuran Demet Akalın, İbrahim Kutluay ile olan uzun birlikteliği ile de magazin haberlerinde bol bol yer aldı. İlk evliliğini Oğuz Kayhan ile Temmuz 2006 yılında yapan Akalın üç ay sonra boşandı. İkinci evliliğini Önder Bekensir ile 22 Ocak 2010 tarihinde yapan Demet Akalın’ın bu evliliği de yalnızca 7 ay sürdü ve 27 Temmuz 2010 tarihinde boşandılar. 23 Nisan 2012 tarihinde Okan Kurt ile dünya evine giren Demet Akalın’ın bu evlilikten “Hira” adını verdiği bir kızı bulunmaktadır.

Demet Akalın’ın Albümleri;

1996 – Sebebim

2003 – Unuttum

2004 – Banane

2006 – Kusursuz 19

2008 – Dans Et

2010 – Zirve

2012 – Giderli 16

2014 – Rekor

2015 – Pırlanta

2016 – Rakipsiz