Demet Akalın kimdir, kaç yaşında?

Demet Akalın hit olan şarkılarıyla, özel hayatıyla ve yaptığı açıklamalarla magazin gündemden hiç düşmüyor. Türk müziğinin en popüler isimlerinden biri olan Demet Akalın kariyerine ilk olarak mankenlik yaparak başladı. 2000'li yıllardan bu zamana kadar çıkardığı 'giderli şarkılarla' kendi tarzını oluşturdu ve herkes tarafından sevildi. İşte Demet Akalın'ın hayatına dair merak edilenler...

DEMET AKALIN KİMDİR?

Demet Akalın, 23 Nisan 1972'de doğmuştur. Ünlü şarkıcı 46 yaşındadır. Gölcük, Kocaeli'de doğan Demet Akalın, ilk başta mankenlik odaklı bir kariyerin peşine düştü ve Neşe Erberk'in ajansında mankenliğe başladı. Ek olarak 1990'larda çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı. Mankenlikle eş zamanlı olarak gazinolarda şarkı söylemeye başladı ve bunun bir sonucu olarak 1996'da ilk stüdyo albümü Sebebim'i piyasaya sürdü ancak çalışma çok ses getiren bir çıkış yapmasına yardımcı olamadı.

Daha sonra Demet Akalın Aşkın Açamadığı Kapı şarkısıyla Kral TV Video Müzik Ödülleri'nden Yılın Şarkısı ödülünü kazanan Banane (2004), MÜ-YAP'tan altın sertifika alan Kusursuz 19 (2006) ve Dans Et (2008) gibi 2000'ler boyunca çıkardığı albümlerle çeşitli başarılar yakalayarak Türk pop müziğindeki yerini sağlamlaştırdı. Yayımlandığı yıl Türkiye'nin en çok satan albümü olan Pırlanta (2015) dahil olmak üzere satış başarısı elde eden albümlerle 2010'larda Türk pop müziğindeki yerini korumaya devam etti. Türkiye'de liste başı olan Afedersin, Mucize, Toz Pembe ve Hayalet hitlerinin yanı sıra Tecrübe, Çanta, Olacak Olacak, Sabıka, İlahi Adalet ve Ders Olsun şarkıları da ilk beş başarısı gösterdi.

Albümlerinde yer verdiği ‘giderli şarkılarla’ müzik eleştirmenleri tarafından kendi tarzını oluşturduğu kabul edilen Akalın, şarkılarının yanı sıra magazinsel kişiliğiyle de sık sık öne çıktı.

2007'den itibaren Hande Yener ile yaptığı sözlü tartışmalar geleneksel bir hâl alarak zaman zaman tekrarlandı ve magazin gündemini meşgul etti. 2006'da Oğuz Kayhan'la ve 2010'da Önder Bekensir'le yaptığı birkaç aylık evliliklerden sonra 2012'de Okan Kurt ile evlenerek 2014'te ilk çocuğu Hira'yı dünyaya getirdi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü ve dört Kral Türkiye Müzik Ödülü dahil olmak üzere onlarca ödül kazandı.

Demet Akalın, 2006’da Oğuz Kayhan’la evlendi ve 3 ay sonra boşandı.2010’da Önder Bekensir’le yaptığı evlilik ise sadece 7 ay sürdü.

Son olarak Demet Akalın, 2012’de Okan Kurt ile evlenerek 2014’te ilk çocuğu Hira’yı dünyaya getirdi.