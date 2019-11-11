Demet Akalın: Kız senden daha çok alkış alıyor

Magazin dünyasında destek verdiği ve karşısına aldığı meslektaşlarıyla zaman zaman gündeme gelen Demet Akalın, bu defa müzik kariyerinde çok büyük destek olduğu Merve Özbey hakkında bir paylaşımda bulundu. Yazdığı satırlarla takipçilerini Özbey’in kariyerinin ilk yıllarına götüren Demet Akalın, ona olan sevgi ve saygısını satırlara dökerken son derece samimi açıklamalar yapmaktan da geri durmamış. İşte, Merve’nin saygılı bir kişilik olduğunun altını çizen Demet Akalın’ın o satırları:

“18’ine girmemiş arkada ürkek ceylan gibi titreyen bir kız… davulcum Cem Abi ‘çok güzel sesi var zamanla açılır Demet Hanım’ diyor “tamam” diyorum. Bakıyorum saygıda tek bir eksiği yok, zaman geçiyor sahne arasında şarkılar söyletiyorum o zamanki çocukluk arkadaşım ve menajerim Haluk; ‘çıkarma şu kızı senden daha çok alkış alıyor’ diyor! Ohhhh canıma değsin en sevdiğim şey onunla övünmek diyorum. Gün geliyor bir konserimde Erdem ‘bu kıza bir şey yapsam iznin olursa diyor ve seneler geçip gidiyor… Şimdi sen gelin olacaksın ve ben de buna şahit mi olacağım? Allahım senin bebeklerini de görmeyi nasip etsin… benim için kızkardeşten öte başka bir cansın sen… yüreğinden kötü niyet geçmeyen yediği ekmeği haram saymayan Merve'm çok mutlu ol ama çok…”