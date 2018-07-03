Demet Akalın, kızı Hira’nın gelecekte seçmesini istediği mesleği açıkladı

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Pop sanatçısı Demet Akalın, Bodrum'da sahne aldığı gece kulübünde kalabalık bir dinleyici grubuna eşlik etti.

Eski ve yeni albümünden şarkılarını seslendiren Akalın yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Söylediği şarkılara eşlik eden Akalın’ın hayranları fotoğrafını çektirmek için de birbirleriyle yarıştı. Sahne öncesi basın mensuplarına konuşan Demet Akalın, “Sağ olsun Bodrum seviyor beni. Haftada 3 değişik yerde çıkıyorum. Bugün Pasha kulüpteyiz. Yazın daha yoğun geçiyor. Önümüzdeki hafta bir de single çıkıyor. Bugün azıcık bir çaldık, kıyamet koptu. İnsanlar çok beğendi. Klibi çektim, Cuma günü elinizde. Şarkı çok güzel oldu” diye konuştu.



“BENİ PiLATES HOCASI SAKATLADI”

“Sağlığınızı nasıl koruyorsunuz?” sorusuna Akalın, “Bugün midem çok kötüydü. Şimdi soda içip duruyorum. Küçüklüğümden beri beni araba tutar. Tekrar spor yapmaya başladım. Daha önce yürüyordum. Ama 2 senedir bir tane pilates hocası belimi sakatladı. Buradan hanımlara uyarı, her önüne gelen hocayı sertifikalı zannetmeyin. Benim hocam ‘Lütfen Demet Hanım ağrının üstüne gidin’ dedi bana. Kardeşim ben kendi vücudumu tanıyorum. Benim menüsküsüm var, belim sakat. Her hareketi öyle dangıl dungul yapamam. Böyle ukala ukala bir yaptırdı. 2 senedir anca kendime geliyorum” dedi.

“HİRA, GUPSE ÖZAY’I DELİHA SANIYOR”



Basın mensuplarının kızı Hira ile ilgili sorduğu “Gelecekte Hira’nın mesleği ne olacak acaba?” sorusuna Akalın, şöyle cevap verdi: “Valla ben de çok merak ediyorum. Bence tiyatrocu olacak. İnanılmaz güzel yeteneği var. Bir de ben onu kışın her hafta tiyatroya götürdüm. Mesela sinemada durmuyor ama tiyatroda duruyor. Oyunculuğa çok meraklı. Gupse'ye bayılıyor. Onu Deliha olarak seviyor. Sürekli onunla mesajlaşıyor. Şöhret o kadar çok önemsenecek bir şey değil. Hira bir gün çok şöhretli de olsa benim için sıkıntı değil. Çocuğum bu piyasadan uzak dursun demiyorum. Çok sevdiğim bir işi yapıyorum. Sahnede olmak çok güzel, sevilmek çok güzel bir duygu. O da onun farkında. Gittiğimiz yerlerden benden daha çok ilgi gördüğü zamanlar oluyor. Ama şöhretin uzun süreli olması lazım. Şöhret dediğin şey sevilmekle alakalı. Biz bile bu işi hala neden yapıyoruz, daha çok sevilelim, daha çok alkışlanalım diye yapıyoruz. Oyuncu olmasını isterim.”