Demet Akalın kızına 10 bin liralık bebek aldı

Demet Akalın önceki gün kızı Hira için Amerika'dan aldığı oyuncak bebeği paylaşıp "Bunun adını Burcu koyacağım" dedi. Akalın gerçek bir bebeğe benzerliğiyle şaşırtan oyuncağı kendisinin aldığını söyleyerek, "10 bin kapıt!" diye açıklama yaptı.

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Demet Akalın şarkılarının yanı sıra sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.

Şarkıcı son olarak Instagram’da yayınladığı video ile gündem oldu.

Kızı Hira için Amerika’dan aldığı oyuncak bebeği paylaşıp “Bunun adını Burcu koyacağım” dedi.

Akalın, gerçek bir bebeğe benzerliğiyle şaşırtan silikon oyuncağın hediye olmadığını ve 10 bin lira verdiğini açıkladı.



“O PARA İÇİN 1 AY ÇALIŞALIM”

Takipçileri bu paylaşımın ardından “Yok artık” , “10 bin lirayla bir çocuğun okul kıyafetlerini alsaydın, lüzumsuz…”, “Adaletsiz dünya biz o para için 1 ay çalışalım”, “Çok korkutucu”, “10 bin lirayı SMA hastası çocuklara verseydiniz keşke. Nefes alabilirler hiç olmazsa”, “Komik olduğunu sanıyor” gibi yorumlar yaptı.

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