Demet Akalın kural bozdu

Yaz sezonunun başlaması ile birlikte Çeşme ve Bodrum da sahne alan, işi nedeni ile de İstanbul'da olmayan ünlü sanatçı Demet Akalın, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı.

Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve dünyaca ünlü markaların mağazalarını gezen Akalın, alışveriş turu sırasında gazeteciler tarafından görüntülendi. Muhabirler ile ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmeyen başarılı şarkıcı, “Her gün sahnemiz var, hem iş yapıyoruz hem de fırsat buldukça tatil yapıyoruz. Bugün Alişan’ın doğum günü özellikle onun için İstanbul’a geldim.” dedi. Doğum günü partisinden sonra Çeşme ve Bodrum’a geri döneceğini söyleyen Demet Akalın, hediye alışverişini de tamamladıktan sonra bir kadın arkadaşı ile buluşarak öğle yemeği yedi.

SÜPER MİNİSİYLE POZ VERDİ



Yıllardır sahnelerde mini elbise, büstiyer ve mayolar giyen şarkıcı Demet Akalın, Okan Kurt’la evlendikten sonra eşinin uyarılarıyla giyiminde değişikliğe gitmişti. Aradan geçen yıllardan sonra Demet Akalın, tatil beldeleri ve konserler dışında ilk kez süper mini eteğiyle objektiflere poz verdi.