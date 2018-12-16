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Demet Akalın: “Madonna gibiyim”
Demet Akalın: “Madonna gibiyim”
Şarkıcı Demet Akalın, beş bin dolarlık mikrofonu ile sahne aldığı mekana ve geceye damga vurdu.
Emre ÇEVİK
Magazin 16 Aralık 2018 - 08:57

Yaklaşık bin kişilik bir kalabalığın saatler öncesinden doldurduğu mekanda konserini Çalkala ile başlatan ve müzikseverler için canlı canlı bir çok arabesk şarkıyı da yorumlayan Demet Akalın, kendisine hemen her şarkıda coşkulu bir şekilde eşlik eden müzikseverler ile şarkı aralarında sohbet etti.

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Elindeki mikrofon hakkında konuşan Akalın, “Söylemesi ayıp beş bin dolar verdim mikrofonuma. Eğer bu mikrofon oysa Madonna gibiyim” diyerek güldürdü. İki saat süren programını alkışlar eşliğinde noktalayan Demet Akalın, gerek sahne performansı gerekse güzelliği ile geceye damgasını vurdu.

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