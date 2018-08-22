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Demet Akalın mesajı bilmeden vermiş!
Demet Akalın mesajı bilmeden vermiş!
Şarkıcı Demet Akalın'ın, sahneye çıkarken tercih ettiği kostümün üzerindeki yazıların birilerine mesaj olduğu yönündeki haberleri dün basına yansımıştı.
Magazin 22 Ağustos 2018 - 08:08

Yaz aylarını yoğun konser maratonuyla geçiren ve neredeyse hemen her gün bir başka yerde sahneye çıkan Demet Akalın, bu koşturması içerisinde sadece sahne performansıyla değil aynı zamanda tercih ettiği sahne kostümleriyle de kendisinden söz ettiriyor.

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İNGİLİZCE MESAJ

Kurban Bayramı tatili için Bodrum’a gelen vatandaşları verdiği konserle eğlendiren Demet Akalın’ın giydiği sahne kıyafetinin üstünde İngilizce “I wish I could put some people mute on” (Keşke bazı insanları sessize alabilsem) yazması ise dikkatlerden kaçmadı. Hemen herkesin bunun birilerine mesaj olduğunu düşünmesine rağmen Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kostümünün üzerinde yazanların farkında olmadığını söyledi. İşte Demet Akalın’ın o satırları:

“Ben de mesaj verdiğimi bilseydim iyi olacaktı ama önümde ne yazıyor ona bile dikkat etmedim desem… Ama sağlam içerikliymiş”

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