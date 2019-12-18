Demet Akalın Milli Eğitim Bakanı’na çağrıda bulundu

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla şimdilerde kriz içerisinde olan Doğa Koleji'yle ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı.

Öğretmenlerin maaşlarını uzun zamandır alamamaları nedeniyle derse girmemeleriyle başlayan Doğa Koleji krizi giderek büyüyor. Yaklaşık 80 bin öğrenciyi etkiliyen bir mağduriyet yaratan bu krizden etkilenen isimler arasında Demet Akalın da var. Sosyal medya hesabından kızının okul etkinlikleriyle ilgili paylaşımlarda bulunmaktan geri durmayan Akalın bu defa yaşanan krizle ilgili paylaşımlarda bulundu.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI’NA SESLENDİ

Yaşanan krize kızı Hira üzerinden dahil olan ve öğretmenlere destek veren Demet Akalın, Twitter hesabından yaptığı son paylaşımlarda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a çağrıda bulundu. Akalın, Bakan Selçuk’a; “Doğa Kolejleri için hızlıca bir çözüm düşünüyor musunuz? Öğrenciler perişan! Öğretmenler iş bıraktı ne olacak böyle?” diye sordu.