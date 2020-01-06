Demet Akalın: Öğretmenlerin yüzüne bakmaya utanıyorum

Şarkıcı Demet Akalın, uzun bir süre ülke gündemini meşgul eden Doğa Koleji'yle ilgili yaşanan süreci yakından takip ediyor. Akalın, satış işlemi gerçekleşmesine rağmen parasını alamayan öğretmenlere destek vermeyi sürdürüyor.

Kızı Hira’yı Doğa Koleji’ne gönderen ve sosyal medya hesabından da zaman zaman kızıyla ilgili paylaşımlarda bulunan Demet Akalın, kolejin maddi krize girmesi sonrasında gelişmeleri yakından takip etmiş ve burada öğretmenlerin yaşadığı mağduriyeti de gözler önüne sermişti. Ünlü şarkıcı yaptığı sosyal medya paylaşımları ile takipçilerini gelişmelerden haberdar etmeyi sürdürüyor.

SATIŞ OLDU MAAŞ YATMADI

Kolejin İTÜ VAKFI’na satışının ardından herkes sorunun biteceğini ve öğretmen maaşlarının ödeneceğini düşünürken, henüz olumlu bir gelişme yaşanmadığını ve maaşların ödenmediğini hesabından yaptığı yeni bir paylaşımla ilan etti. İşte Demet Akalın’ın o paylaşımı:





(FOTOĞRAF: DEPOPHOTOS)