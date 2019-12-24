Demet Akalın, Okan Kurt ve Hira gezmeye çıktı

Eşi Okan Kurt'a 'Gerizekalı' dediği videosunu sosyal medya hesabına yükledikten sonra tepki çeken Demet Akalın, pazar günü kızı Hira ve eşi ile gezmeye çıktı.

Popçu Demet Akalın, önceki gün eşi Okan Kurt ve kızı Hira Kurt ile birlikte Vadİstanbul'daydı. Öğlen saatlerinde gelen Akalın ve ailesi yemek sonrası mağazaları gezerek bolca alışveriş yaptı. “Hira gezmek istiyor” diyen popçu, kızı Hira'nın isteğini kırmayarak oyuncak dükkanlarına girerek keyifli dakikalar geçirdiler.

BADE İŞÇİL DE OĞLU AZUR İLE GEZMEYE ÇIKTI

Güzel oyuncu Bade İşçil oğlu Azur ile birlikte geçtiğimiz gün Vadİstanbul'da görüntülendi. Keyfi bir hayli yerinde olan güzel oyuncu, Magic World eğlence dünyasında bolca vakit geçirdi. Azur için geldiğini belirterek, “Aklı kalmış Azur'un çok sevmiş tekrar oyun oynamaya geldik.” dedi. Sonrası mağazaları gezerek oğlu için alışveriş yapan başarılı oyuncu, vale noktasından arabasını alarak gözlerden uzaklaştı.