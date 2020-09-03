Demet Akalın: Okula gidecek dert yapmayın

Şarkıcı Demet Akalın, pandemi nedeniyle kızı Hira’yı okula göndermek istemediği ve online eğitimin de verimsiz olduğunu düşündüğü için eve sigortalı ve maaşlı bir öğretmen tuttuğunu açıklamıştı. Bu sözlerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından Akalın dikkat çekici bir açıklama ve itirafta bulundu.

Okulların açılıp açılmayacağı ile ilgili sosyal medyada yazdıkları her defasında gündem olan şarkıcı Demet Akalın, kızı Hira için özel öğretmen tuttuklarını açıklayarak “Şimdilik online eğitim var mecburen biz sitede oturanlar toplanıp öğretmen tutacaktık ama herkes taşındı ben de kendim sigortalı, maaşlı hoca tutmak zorunda kaldım. Şikayetçi değilim şuanda ama ilerleyen dakikalarda bilmiyorum ne olacak?” ifadelerini kullanmıştı. Akalın’ın bu sözleri sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

“LORD OKULU…”

Twitter’den eleştirilere yanıt veren Akalın, burs itirafında da bulunduğu paylaşımında “Zannedersin çocuğu lord okuluna yazdırdım!!! Okul açılırsa okula gidecek dert yapmayın. Burs verdiğim çocuklar adam oldu. Onu yazın! Daha faydalı bilgi…” ifadelerini kullandı.